Preso homem que matou ladrão de animais em Novo Triunfo

O pedreiro Hélio José dos Santos, de 54 anos, foi preso duas horas depois de assassinar a facadas o desempregado Eluciano José dos Santos, o "Negão do Bolo", de 37, dentro de um bar, na última sexta-feira, 1º, na cidade de Novo Triunfo (distante a 360km de Salvador), informou nesta quarta-feira, 6, a Polícia Civil.

Hélio foi capturado no povoado Jatobá, para onde fugiu em sua motocicleta, depois de assassinar Eluciano.

Ao ser interrogado pelo titular de DT/Novo Triunfo, delegado Altino Florence de Oliveira, Hélio contou que cometeu o crime porque, há seis meses, Eluciano entrou no quintal de sua propriedade e roubou algumas galinhas e um jegue. Desde então passou a provocar o pedreiro dizendo que voltaria para roubar de novo.

De acordo com a polícia, Hélio estava com uma espingarda de fabricação caseira, mandou os fregueses saírem do estabelecimento e atirou em Eluciano, mas errou o disparo. Pegou, então, uma faca tipo peixeira que tinha consigo e desferiu vários golpes na vítima, que foi socorrida por populares, mas morreu a caminho do hospital. Autuado em flagrante por homicídio, Hélio encontra-se na carceragem da delegacia de Paulo Afonso, à disposição da Justiça.

