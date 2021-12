Preso homem que matou enteado ao tentar balear companheira

Assassino confesso do menino Nadson Cauã dos Santos de Araújo, de 4 anos, Gabriel Ferreira de Jesus, de 18 anos, foi preso na última terça-feira, 6, na cidade de Santa Bárbara, durante operação conjunta da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha) e da Delegacia Territorial (DT/Santa Bárbara).

Gabriel é companheiro da mãe da criança e baleou o garoto durante uma briga com a mulher, na madrugada do último sábado, 3, em Serrinha. Conduzido à sede da Coorpin, onde teve um mandado de prisão preventiva cumprido, Gabriel confessou a autoria do crime e disse que consumia bebida alcoólica com a mulher, no imóvel ocupado pelo casal, quando iniciaram uma discussão. Ele alegou ter disparado um tiro contra a companheira, mas acabou atingindo a criança que dormia num colchão, no chão do quarto.

De acordo com o coordenador da 15ª Coorpin/Serrinha, delegado Mozart Calvalcanti, Gabriel fugiu para a casa de uma tia, em Santa Bárbara, logo após o crime. A arma utilizada para balear Cauã, no pescoço, um revólver calibre 38, foi recuperada pela polícia e estava enterrada próximo à residência do pai do homicida, no povoado de Boqueirão, em Serrinha.

