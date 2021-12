Preso homem que mandou matar o pai para conseguir herança

Foram presos no município de Nova Viçosa, a 944 km de Salvador, os acusados de matarem o empresário Élio Dário Dias, de 54 anos, e sua mulher, Adriana Pereira Dias, de 31.

O casal foi morto a tiros no dia 6 de maio, dentro de casa. Os filhos de 5 e 10 anos presenciaram o crime, cometido por cinco homens. Um dos acusados é Felipe Silva Dias, de 26 anos, que é filho de Élcio e planejava herdar os bens da família, avaliados em R$ 1 milhão.

Além do assassinato, os criminosos ainda roubaram duas TVs, dois computadores, um teclado, joias e outros aparelhos eletrônicos. Por conta disto, a suspeita inicial era de latrocínio, mas a polícia chegou à conclusão de que o filho do empresário foi o mandante do crime.

De acordo com informações da polícia, Felipe contratou Aelson Alceu de Souza, de 19 anos, e três adolescentes para cometerem o crime. Felipe foi preso no Espírito Santo e Aelson se apresentou à polícia e, como possuía mandado de prisão decretado, foi detido.

Os três adolescentes também foram apreendidos e condenados. Dois deles vão cumprir três meses de medidas sócioeducativas e o outro foi condenado a três anos de internação. As informações são do site Teixeira News.

adblock ativo