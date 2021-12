Preso homem acusado de roubar 10 ônibus em 15 dias

Um homem acusado de realizar 10 assaltos a ônibus em 15 dias foi preso nesta terça-feira, 23, em Alagoinhas (a 112 km de Salvador). Josiel de Jesus da Conceição foi detido após denúncia. Ele estava escondido em um imóvel abandonado.

De acordo com vítimas, o assaltante entrava nos ônibus e abordava o cobrador, ameaçando com faca. Com Josiel, a polícia apreendeu uma faca e 13 pedras de crack, de acordo com investigadores da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Alagoinhas.

