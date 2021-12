Preso homem acusado de estuprar adolescente em Curaçá

Um homem de identidade não revelada foi preso na noite desta quarta-feira, 10, sob acusação de estupro na cidade de Curaçá (a 600 quilômetros de Salvador), norte do estado da Bahia.

Segundo informações da polícia, o suspeito de 24 anos é acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos durante uma festa na cidade. O caso teria ocorrido na madrugada do ultimo domingo, 7.

De acordo com o policial, a adolescente relatou à polícia que após conhecer o rapaz no evento, saiu para conversar com ele. O suspeito conduziu a menina para um ponto mais afastado, onde teria imobilizado e violentado a vítima.

Ainda de acordo com o policial, o rapaz relatou em depoimento que o ato sexual foi permitido por ela e que não houve violência. A adolescente também foi ouvida e passou por exames de corpo delito que apontaram ínidicios de que teria sido violentada.

