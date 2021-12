Preso foge da Unidade Especial Disciplinar em Mata Escura

Carlos Alberto dos Santos aproveitou o banho de sol na tarde desta segunda-feira, 19, e fugiu da Unidade Especial Disciplinar - UED, no Complexo Penitenciário da Mata Escura. Segundo informações dos agentes, ele desamarrou um arame que prendia o primeiro alambrado de segurança e passou pelo segundo sem dificuldades.

Segundo o coordenador do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb), Geonias Santos, a responsabilidade de segurança da área externa das unidades prisionais é do batalhão de guardas. "Sabemos do baixo efetivo e da falta de condição de segurança também para esses profissionais trabalharem.

