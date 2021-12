Preso estelionatário acusado de fraudar R$ 100 mil de idoso

O estelionatário catarinense Ademir Brígido, de 40 anos, foi preso na quinta-feira, 1º, dentro de uma agência bancária no município de Guanambi (distante a 796 km de Salvador) quando se preparava para sacar R$ 30 mil da conta de um aposentado mineiro. O criminoso já era procurado por desviar R$ 100 mil referentes ao benefício da vítima.

O golpe foi descoberto, no final de agosto, quando o idoso soube que o seu benefício foi transferido para uma conta corrente em seu nome, aberta na cidade baiana. Ele informou o ocorrido ao posto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de Governador Valadares, em Minas Gerais, que, por sua vez, acionou a 22ª Coordenadoria Geral de Polícia (Coorpin) de Guanambi.

Na agência, Ademir foi flagrado tentando sacar o dinheiro com documentos falsos. A suspeita é que ele faça parte de uma quadrilha de estelionatários especializada em aplicar golpes em aposentados que age em outros estados.

O criminosos já tem passagens anteriores por estelionato e tráfico de drogas. Ele foi autuado em flagrante mais uma vez por estelionato e vai responder por falsificação de documentos e falsidade ideológica.

