Preso dono de antiquário acusado de furtar imagens sacras

Marcos Lavrador Souza, dono de um antiquário na BR-324, próximo à cidade de Feira de Santana (a 116 quilômetros de Salvador), foi preso na madrugada desta sexta-feira, 16, por volta das 2 horas, após a polícia encontrar imagens sacras roubadas em sua casa.

Cerca de 30 imagens, além de armas e drogas, foram apreendidas na residência. Das peças encontradas, seis são da Igreja Senhor do Bonfim, no distrito de Bonfim de Feira. As imagens foram roubadas no último dia 29 de julho deste ano.

De acordo com o coordenador Regional de Polícia do Interior, o delegado Ricardo Brito, o acusado foi encontrado após uma denúncia anônima. Em depoimento à polícia, Marcos afirmou que tinha ciência de que as peças eram roubadas e que elas seriam comercializadas, sem mencionar os compradores.

Investigações da polícia, no entanto, apontam que o acusado vendia as imagens sacras para compradores na Europa. Tanto que policiais agora buscam informações sobre um possível receptor alemão, que já teria recebido imagens de um roubo em Muritiba (a 142 quilômetros da capital baiana), no Recôncavo baiano, realizado em dezembro de 2012. As peças foram comercializadas por Marcos, segundo a polícia.

Adolescentes - Ainda em depoimento, o acusado informou para a polícia que não roubava as imagens, apenas comprava o material. Segundo Marcos, os crimes foram cometidos por adolescentes. Os mandantes dos roubos, segundo Marcos, seriam outras pessoas. Apesar disso, ele não mencionou quem seria o grupo responsável. A polícia ainda apura as conexões com outras pessoas no roubo das peças.

Marcos Lavrador Souza é proprietário de um antiquário (Foto: Aldo Matos | Acorda Cidade)

