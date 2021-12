Preso casal suspeito de roubar motoristas da Uber

Um casal suspeito de assaltar motoristas da Uber em Salvador foi preso nesta quinta-feira, 16, em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A dupla foi detida por policiais militares após uma vítima fazer uma denúncia anônima.

O homem de 23 e a mulher de 19 estavam em um veículo Honda Civic no momento da prisão. A polícia ainda apreendeu um revólver com numeração raspada e um celular com os suspeitos.

