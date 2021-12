Preso caminhoneiro que estuprou e matou adolescente

O caminhoneiro Ismael de Jesus Morais, 28 anos, foi preso nesta terça-feira, 2, em Teixeira de Freitas, pela morte da adolescente Cassiane Lima dos Santos, de 15 anos. Já detido pelos policiais, Ismael confessou ter estuprado, assassinado e depois enterrado o corpo de Cassiane nas imediações da BR-101, a 32 km da cidade.

A Policia Civil de Teixeira de Freitas, 836 km de Salvador, aguarda os laudos do Departamento de Policia Técnica para concluir o inquérito que investiga a morte da adolescente, cujo corpo foi localizado e sepultado na tarde da última terça-feira, 2.

Segundo informações da Polícia Civil, a jovem estava desaparecida desde a última quinta-feira, 27. Vizinho da família da vítima, Ismael disse ao coordenador da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), delegado Marcus Vinícius de Almeida, que aproveitou a saída dos pais de Cassiane para entrar pelos fundos da casa. Em seguida, foi até o quarto onde a vítima dormia e a atacou. Depois de cometer o crime, ele colocou o corpo no porta-malas de seu Fiat Uno e conduziu até o local onde enterrou Cassiane.

Exames periciais revelaram a presença de fios de cabelo semelhantes aos da vítima no porta-malas do carro do acusado. Um familiar da vítima também já havia surpreendido Ismael dentro do quarto de Cassiane. Na ocasião, o caminhoneiro alegou ter visto um desconhecido entrar na casa e que foi verificar se era um ladrão.

Funcionário de uma distribuidora de bebidas em Teixeira de Freitas, o caminhoneiro já tem passagens pela polícia por roubo de veículo e por estuprar uma garota de 13 anos em 2007, na cidade do Prado, extremo Sul da Bahia. Ismael já foi encaminhado ao Conjunto Penal de Teixeira de Freitas.

Justiça

Familiares, amigos e colegas da Escola Municipal Igualdade e Justiça, onde Cassiane estudava, fizeram uma passeata pelas ruas da cidade na terça-feira, após o enterro do corpo de Cassiane, cobrando justiça.

Inconsolável, a mãe da garota, Maria Aparecida de Lima, falou de saudade e sofrimento que enfrentou nos últimos dias. Ela e a filha regiam juntas o coral da igreja evangélica que freqüentavam, "nós éramos muito unidas e agora ficou esta dor que não consigo controlar. Só Deus pode me dar a força que preciso", enfatizou.

Revoltado com a morte da aluna, o diretor da escola Igualdade e Justiça, Leander Cabral, disse que a garota era muito querida por todos. "Sempre teve bom comportamento. Era uma aluna exemplar. Queremos justiça", desabafou.

