Preso bando especializado em praticar furtos no comércio

Uma quadrilha especializada em praticar furtos no centro comercial de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador) foi desarticulada no inicio da tarde desta quinta-feira, 25, por policiais militares da 64ª CIA. Os suspeitos são da cidade de São Luiz, no Maranhão, e viajam constantemente a Bahia para promover assalto no comércio do município.

Foram detidos Samara Soares Oliveira, de 25 anos, Cláudia da Silva Magalhães, 31, Natalia da Silva Ribeiro, 19, Célia de Jesus Pinto, 38, e Paulo Ricardo Furtado Lima. Eles estavam em uma caminhonete S-10, placa NWX 0274 e, no momento da abordagem, apresentaram carteiras de identidade falsas.

De acordo com o soldado PM Nunes, o bando esteve em várias lojas e supermercados da cidade para furtar alimentos e eletrônicos. Em um dos assaltos, um segurança percebeu a movimentação suspeita e acionou a polícia. "O segurança observou pelo sistema de monitoramento que as mulheres entravam na loja e colocavam vários produtos nas bolsas. E, quando saíram, ele anotou a placa do veiculo e nos passou. Perseguimos e localizamos o bando ainda no centro da cidade", disse o soldado.

No veículo, os policiais encontraram uma televisão de 32 polegadas e produtos alimentícios, todos sem nota fiscal. As mulheres informaram na delegacia que foram contratadas por Paulo Ricardo e receberiam a quantia de R$$ 1.000 pelo serviço. Segundo a polícia, elas entravam nos estabelecimentos com bolsas e realizavam os furtos, enquanto Paulo permanecia no veiculo para dar cobertura.

Um funcionário de um supermercado, que preferiu não se identificar, disse que na semana passada a quadrilha esteve no estabelecimento para comprar um notebook, no valor de R$$ 1.200,00. "No momento de passar o cartão, a assinatura não coincidia e quando o fiscal foi verificar o problema eles deixaram a loja" disse.

Todos foram encaminhados para o Complexo Policial Investigador Bandeira e autuados em flagrante pela delegada Tatiane Brito. No final da tarde, eles foram encaminhados para o Presídio Regional de Feira de Santana e ficarão à disposição da Justiça.

adblock ativo