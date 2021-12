Preso atualiza perfil no Facebook de dentro de delegacia

Depois das denúncias de que detentos do presídio Ariston Cardoso, em Ilhéus, mantinham perfis nas redes sociais, outro preso tem um perfil na mesma rede social descoberto pela polícia.

O preso com acesso a internet é Fabiano Ferreira Santos, que mantém uma conta atualizada, apesar de estar custodiado há seis meses na Delegacia de Itamaraju (a 745 quilômetros de Salvador), segundo informações do site Teixeira News.

A última atualização de Fabiano foi no dia 4 de outubro, inclusive com uma foto dele dentro da carceragem da delegacia. Na página do preso, há outras imagens do criminoso ao lado de colegas dentro da unidade policial.

Nas fotografias, Fabiano aparece na porta da cela ou deitado em sua cama. Ele, que aderiu ao Facebook no dia 11 de agosto - quando já estava preso -, possui 63 amigos.

De acordo com o delegado Jean do Nascimento, o perfil na rede social não é atualizado pelo detento. "Não achamos celular com ele. Acreditamos que alguma visita entrou com um aparelho e fez as fotos".

Ainda conforme o delegado, as fotos teriam sido feitas por uma namorada do preso, que será ouvida nesta quinta-feira, 10, e as imagens seriam antigas, já que Fabiano atualmente estaria mais gordo, segundo relatou.

