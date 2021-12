Preso acusado de matar segunda companheira em 2 anos

Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda-feira, 19, em Feira de Santana, acusado de matar uma mulher companheira. O corpo de Jeane da Silva Mota, 39 anos, foi encontrado neste domingo, 18, em estado de decomposição em uma casa alugada por Ednaldo Ferreira, de 36 anos, que foi preso em um ponto de ônibus.

De acordo com vizinhos, Jeane foi vista entrando no imóvel com Ednaldo na noite de quarta, 14, e Ednaldo deixou a casa na sexta, 15. A polícia acredita que ela tenha sido assassinada entre quarta e quinta. Mas Ednaldo nega o crime e disse que não morava na residência.

O corpo de Jeane foi localizado pela proprietária da casa e estava escondido embaixo de roupas. No local, foi encontrada uma carta supostamente escrita por Ednaldo, em que ele diz que Jeane era garota de programa e que ele não aceitava o trabalho dela. Na correspondência, endereçada à dona do imóvel, o acusado ainda pedia que a filha da vítima fosse informada do crime.

Ednaldo foi preso em 2011 acusado de matar outra ex-companheira, Maria Cristina dos Santos. O corpo dela foi achado no fundo casa onde eles moravam. Na época, ele acusou Maria Cristina de traição.

Ele também é apontado como autor do homicídio de um homem de prenome Hildebrando, em janeiro deste ano.

