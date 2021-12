Preso acusado de estuprar crianças em Feira de Santana

Um homem foi preso em Feira de Santana nesta sexta-feira, 7, acusado de estuprar quatro meninos, entre 7 e 12 anos, incluindo um filho de um policial militar. O vendedor ambulante, Arivaldo Assunção Correia, 41 anos, que é vizinho das vítimas, foi detido no bairro Conceição II, em cumprimento de um mandado de prisão. A justiça determinou a detenção dele após a denúncia do pai de uma das vítimas.

De acordo com as crianças, Arisvaldo chamava eles para assistir vídeos em sua casa e quando os garotos chegavam no imóvel eram amarrados e violentados. Os meninos eram ameaçados para não denunciá-lo, já que ele era amigo das famílias das vítimas. Mas um dos garotos acabou revelando o fato ao pai após ser pressionado por ele, que desconfiou da mudança de comportamento do filho.

Durante a prisão, a polícia encontrou vídeos de pornografia infantil no computador do acusado, incluindo um dele violentando uma menina de 13 anos, que a polícia tenta identificar. Arisvaldo nega que tenha estuprado os vizinhos, mas confessa o crime contra a garota do vídeo.

Ele foi indiciado por estupro de vulnerável. Esse tipo de crime prevê pena de 8 a 15 anos de prisão.

