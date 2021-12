Preso acusado de atropelar e matar seis em Minas Gerais

Um homem acusado de matar seis pessoas atropeladas em Belo Oriente, Minas Gerais, foi preso em Juazeiro, no interior da Bahia. Newton Paiva da Silva, de 55 anos, está detido no Conjunto Penal de Juazeiro. De acordo com o diretor da unidade, Manoel Thadeu Serafim, a justiça mineira já foi informada da prisão e ele aguarda uma posição para saber quando Newton será transferido para Minas Gerais.

O acidente aconteceu no dia 16 de janeiro deste ano e Newton estava foragido desde então. Ele foi detido no último sábado, 22, e levado para o presídio. Newton responde por homicídio culposo, lesão corporal culposa, embriaguez ao volante e porte ilegal de munição.

De acordo com o portal Diário do Aço, Newton perdeu o controle do carro ao tentar fazer uma ultrapassagem. Ele subiu o acostamento da rodovia MG-758 e atingiu 12 pessoas, sendo que seis não resistiram e morreram. Ele fugiu do local do acidente.

Em 26 de agosto de 2013, Newton se envolveu em outro acidente na mesma rodovia. Na ocasião, ele colidiu com uma moto, matando o motociclista José Eduardo Teixeira, de 60 anos.

