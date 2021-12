Preso 3º suspeito de envolvimento da morte de sogra e genro

Um terceiro suspeito de envolvimento na morte de uma mulher e do genro dela em Una, no sul da Bahia, foi preso nesta quinta-feira, 29. As vítimas foram assassinadas dentro de casa.

Outros dois suspeitos haviam sido presos na manhã desta quinta. De acordo com a Polícia Civil da cidade, ainda são realizadas diligências para encontrar outro suspeito de envolvimento no crime.

O Caso

Os suspeitos invadiram a casa de Antônia Duarte Chaves, de 53 anos e assassinaram a mulher e seu genro, Jeferson Santos Couto, de 30, conhecido como "Jefinho", por volta das 22h, na noite da quarta-feira, 28, no distrito de Comandatuba. Foram roubados objetos pessoais.

