Presídio de Itabuna deixa de receber detentos

O presídio de Itabuna está, desde a sexta-feira, 3, sem receber novos detentos. De acordo com a direção do local, a recusa se dá pela falta de água na região. A unidade comporta cerca de 600 detentos, mas atualmente conta com 1336. Ao todo são consumidos mais de 100 mil litros de água por mês.

Ainda segundo a direção, a orientação foi dada pela Superintendência de Gestão Prisional e deve se manter assim até a regularização da água.

Para solucionar o problema, a direção da unidade informou que está estudando a possibilidade de perfurar um poço artesiano no presídio. Enquanto a situação não é resolvida, os presos são mantidos na delegacia da cidade.

adblock ativo