Presidiários são baleados durante 'saidinha' do feriado da Padroeira do Brasil

Um homem morreu e outro ficou ferido após serem baleados na manhã desta sexta-feira, 11, no município de Santa Cruz Cabrália (distante a 687 km da capital baiana). De acordo com informações do site Radar 64, as vítimas tinham sido liberadas do presídio, após obter o direito de saída temporária no feriado da Padroeira do Brasil, neste sábado, 12.

Os homens estavam dentro de um carro de passeio, quando foram interceptados por suspeitos, ocupantes de outro veículo. Eles abriram fogo, atingindo as vítimas. Os baleados foram encaminhados para um hospital da região. Um deles não resistiu e o outro ficou internado, mas não corre risco de vida.

A polícia realiza buscas na tentativa de localizar suspeitos do crime.

