Presidiários de Ilhéus usam Facebook para comandar crimes

Presidiários de Ihéus, no Sul da Bahia, têm acesso a celulares e atualizam com frequência as redes sociais de dentro da carceragem. A denúncia foi feita, na segunda-feira, 23, no site da Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (ASPRA).

De acordo com a associação, o acesso irrestrito a celulares de última geração facilita a comunicação dos presos com a família, além de ser mais um meio de controlar o tráfico de drogas e cometer crimes. Os presos também ameaçam rivais e postam vídeos de pessoas consumindo drogas.

adblock ativo