Presidiário do semiaberto é alvejado a tiros em Teixeira de Freitas

Um homem identificado como Nilberto Gonçalves Souza, o 'Tim', foi vítima de uma tentativa de homicídio na quarta-feira, 13, em Teixeira de Freitas (distante 688 km da capital baiana).

De acordo com informações do site Teixeira Hoje, a vítima é presidiária do semiaberto do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF). Ele trafegada em companhia de outras três pessoas, incluindo a esposa e um irmão, em um veículo de passeio. Tim, um colega de prisão, a esposa e o irmão foram emboscados por quatro suspeitos encapuzados, em um carro branco. Um deles atirou no detento, que estava no banco de trás.

A esposa e o irmão, que dirigia o veículo, e o carona do banco traseiro, não foram atingidos. Tim foi socorrido no próprio veículo da família para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), onde passou por uma cirurgia.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. O Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT) está responsável pelas investigações em torno do homicídio tentado.

adblock ativo