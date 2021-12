Presidente e integrantes da Bamor são presos suspeitos de espancar jovem

Cinco integrantes da torcida Bamor foram presos na noite desta quarta-feira, 3. Luciano da Silva Venâncio, 34 anos, presidente da torcida organizada Bamor, Sérgio Soares Brandão, 37, Tiago Tiburcio dos Santos, 33, Matheus Pires Castro, 28, e George da Silva Mata, 35, são suspeitos de agredir Abimael Ammon Nascimento Costa, no momento em que a vítima praticava exercícios em uma via do município de São Sebastião do Passé. Ammon usava uma camisa da torcida Os Imbatíveis.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), com os suspeitos foram encontradas duas facas tipo peixeira. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de São Sebastião do Passé com escoriações nas pernas, braços, nádegas e cabeça.

“Recebemos informações pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) sobre uma ocorrência de espancamento de um jovem praticado por cinco torcedores que estavam no veículo Hyundai IX 35, prata, placa policial NYH 7040, uniformizados com as vestimentas da torcida organizada do Bahia”, explicou o tenente Hélio Nery, da 95ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Catu), responsável por comandar a ocorrência.

O tenente também contou que Abimael relatou na delegacia, após a identificação dos suspeitos, que houve tentativa de atropelamento, seguido de agressões. A vítima também contou que os integrantes da torcida organizada exigiam que ele entregasse a camisa da torcida do Vitória que ele vestia.

Os cinco suspeitos estavam a caminho do jogo do Bahia contra o Atlético da Bahia, realizado na quarta em Alagoinhas. Eles foram autuados na Delegacia Territorial de São Sebastião do Passé por lesão corporal e formação de quadrilha. Eles seguem à disposição da Justiça.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria do Esporte Clube Bahia que informou que não há ligação direta do time com a torcida, mas lamenta o ocorrido. Ao portal, a assessoria do Esporte Clube Vitória repudiou o episódio e vai se posicionar em breve.

Vítima relatou que houve tentativa de atropelamento antes das agressões iniciarem

adblock ativo