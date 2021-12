Presidente do TRT5-BA recebe comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho

A desembargadora Maria Lourdes Linhares, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA), recebeu nesta terça-feira, 13, a comenda no grau Grande Oficial da Ordem do Mérito do Trabalho, no Tribunal Superior do Trabalho (TST). A solenidade ocorreu na área externa da sede do TST em Brasília.

A desembargadora recebeu a honraria das mãos do corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes e foi uma das homenageadas por ser um exemplo para a sociedade ao se destacar no exercício da profissão. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli e os ministros do STF Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes também foram agraciados.

adblock ativo