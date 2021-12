Presidente Dilma autoriza ação do exército no sul da Bahia

A presidente Dilma Rousseff autorizou nesta sexta-feira, 14, a aplicação do instrumento de Garantia da Lei e da Ordem nos municípios do Sul da Bahia onde vêm ocorrendo conflitos pela posse da terra entre índios tupinambás e produtores rurais. Dessa forma as Forças Armadas assumem a segurança local e passam a ter poder de polícia durante um prazo de 30 dias, informou aSecretaria de Comunicação de Ilhéus.

Segundo o Ministério da Defesa, serão enviados para a região 524 militares do Exército, das unidades de Feira de Santana, Barreiras e Aracaju.

Previsto na Constituição Federal, a Garantia da Lei da Ordem é utilizada quando situações que fogem do controle colocam em risco a segurança da população. O pedido para sua aplicação no Sul da Bahia foi oficializado na terça-feira, 11, durante audiência do governador Jaques Wagner com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, em Brasília.

Conflitos

Iniciados em 2004, os procedimentos para a demarcação de terras aguardam decisão do Ministério da Justiça desde março de 2012. Á área em disputa soma 47.376 hectares (cada hectare equivale a um campo de futebol) localizada entre os municípios de Ilhéus, Una e Buerarema. O clima na região é bastante tenso, em razão da disputa das terras por indígenas e produtores rurais. Nos últimos meses foram registrados invasões de fazendas e conflitos entre índios e fazendeiros.

A situação piorou nesta semana depois da morte do produtor rural Juracy dos Santos Santana, 44 anos. Ele foi morto dentro de casa, num assentamento na região, na segunda-feira,10. Os produtores rurais acusam os índios pelo assassinato.

Em protesto os moradores da cidade de Buerarema fecharam a BR-101 e destruíram parte da mureta de uma ponte na rodovia. Houve confronto entre policiais militares e manifestantes.

