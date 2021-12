Presidente de movimento protesta em ato de candidato do PT

O presidente do Movimento Contra a Morte Prematura (MCMP), André Paulo Barros Cairo, incorporando um de seus personagens, Jacé Brandô Nupédeles, protestou durante o evento do Programa de Governo Participativo, apresentado pelo secretário da Casa Civil e pré-candidato ao Governo da Bahia, Rui Costa, na manhã deste sábado, 15, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

André erguia uma placa com os seguintes dizeres: "Antes de prometerem já estou cobrando. Entenderam?".

