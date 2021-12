Presidente de associação é morto dentro de casa em Feira

Um homem foi encontrado morto, com marcas de golpes de faca, na casa onde morava na Feira de Santana (a 109 km de Salvador), na tarde desta quinta-feira, 24. De acordo com a Polícia Civil, Liberato José Souza, 66 anos, era presidente da da Associação Antidrogas e Segurança do Trânsito (Assansetran), que funciona há cerca de 17 anos na cidade.

Conforme a polícia, uma viatura da 64ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada por vizinhos que encontraram o carro da vítima com a porta aberta na garagem de casa e desconfiaram da situação. Liberato José estava na sala. A faca usada no crime estava no local.

O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Até a manhã desta sexta-feira, 25, a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

