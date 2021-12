Presidente da OAB-BA defende retomada do funcionamento presencial no TJ

Com a situação da pandemia, desde março de 2020 os processos físicos estão com o andamento paralisados. Por esse motivo, Fabricio Castro, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - seção Bahia (OAB-BA), defende a retomada do funcionamento presencial, seguindo os protocolos de segurança.

"Agora que voltamos a uma situação dos hospitais voltando a ter capacidade de atendimento, estamos caminhando para um segundo ano de pandemia, é muito importante que o Poder Judiciário também avance ao funcionamento presencial", disse em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, nesta quarta-feira, 12.

A Procuradoria Jurídica e de Prerrogativas da OAB da Bahia solicitou, inclusive, ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) uma correição no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) com a determinação para que o Tribunal implemente mecanismos que permitam o agendamento direto, público e transparente, do atendimento por videoconferência entre os magistrados e os advogados, bem com assegure o retorno aos e-mails enviados no prazo de 24h estipulado pelo Decreto Judiciário nº 358/2020.

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia lançou um plano de retomada das atividades, porém, segundo a OAB-BA, este não está funcionando na prática. No momento, por exemplo, este plano encontra-se na fase três, onde já se prevê o acesso das partes, advogados, membros da Defensoria Pública e do Ministério Público às dependências do PJBA mediante agendamento prévio.

Segundo Castro, o contato pessoalmente é essencial. "É preciso que haja realmente um avanço para que, com todas as cautelas e medidas de segurança, a gente volte a ter o Judiciário funcionando 100%". Muitas vezes, você precisa tratar pessoalmente, contextualizar, corrigir um equivoco na interpretação. E essa conversa pessoal resolve", esclarece.

Confira a entrevista completa:

