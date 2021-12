Presidente da câmara, Geraldo Júnior, demonstra apoio ao Made in Bahia

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior, demonstrou apoio ao projeto Made in Bahia nesta sexta-feira, 26. Em suas redes sociais, o gestor publicou um vídeo afirmando que apoia 100% a iniciativa.

“Não poderá deixar de apoiar um iniciativa tão grandiosa como o Made in Bahia, que vem a estimular o consumo dos produtos e serviços produzidos em nosso estado. Aqui parabenizo a todos os envolvidos nessa iniciativa, coordenado com maestria pelo meu amigo Carlos Falcão. Com certeza, essa iniciativa fará com que a Bahia seja mais forte ainda nesse momento de tanta crise”, disse Geraldo Júnior.

Ao A TARDE,o empresário Carlos Falcão explicou que a campanha tem o objetivo de criar um movimento de apoio e fortalecimento das empresas locais no pós-pandemia e que a ação visa "despertar no consumidor o interesse por produtos e serviços fornecidos por prestadores baianos".

