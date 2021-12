Presépios enfeitam a cidade de Barreiras

Também conhecidos como lapinhas, os tradicionais presépios que representam a cena do nascimento do Menino Jesus, enfeitam igrejas, casas e ruas de Barreiras (a 858 km de Salvador), este ano.

Há sete anos, o artesão Juliano de Jesus, 32 anos, dedica-se à arte de criar as peças e montar presépios para participar de concursos que elegem as lapinhas mais bonitas da cidade.

Natural da zona rural de Angical, ele, que também cursa pedagogia na Universidade Estadual da Bahia, em Barreiras, lembra dos presépios montados em casas de vizinhos durante os natais de sua infância. "Havia um especial, com peças de louça, vindas de São Paulo. Nas outras casas, eram mais simples e muitos tinham apenas o Menino Jesus, sendo enfeitados com brinquedos, frutas e plantas", recorda o artesão.

Para este ano, o artesão gastou pouco menos de R$ 20 em papel machê, arame, barro e materiais recicláveis para criar o presépio exposto por duas semanas que antecedem a noite do dia 24.

Márcia Macedo Ramos, 63 anos, também tem um talento especial para criação mais popular de final de ano. Este ano, ela construiu quatro presépios, um deles na Catedral de São João Batista. "Quando eu tinha 5 anos, peguei uma caixa de sapato e fiz meu primeiro presépio, com as bonecas. Desde então, minha avó e minha mãe começaram a montá-lo todos os anos". A preparação para a montagem de comemoração de Natal começa já no início do ano.

Inspiração divina - Para o sucesso com as construções, a artesã garante que conta com inspiração divina. "Peço a Deus para que consiga transmitir alegria e esperança, assim como foi o nascimento de Jesus", ressalta.

Para ela, a prática poderia ser melhor valorizada. "Deveria haver estímulo público para que as pessoas enfeitassem a fachada das casas", reivindica.

