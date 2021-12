Presépio é montado por casal em Feira de Santana

Presépios, cenários que reproduzem o local de nascimento do menino Jesus, evento que deu origem à festa de Natal, trazem uma mensagem de fé para os cristãos, que têm na data uma das comemorações mais importantes do calendário.

O costume, que teve início no ano de 1223, com São Francisco, em Assis, Itália, foi difundido pelos europeus aos outros continentes. Conforme a tradição, o cenário só é desmontado em 6 de janeiro, dia dedicado aos três reis magos, nobres que, conforme registros bíblicos, levaram presentes ao recém-nascido.

"Com a chegada dos netos nos motivamos para montar novamente um presépio em casa, com todos personagens importantes nesta passagem bíblica", afirmou a aposentada Eleonora de Farias Rodrigues, 61, ressaltando que a principal meta "é ensinar para eles que o verdadeiro Natal é o nascimento do Menino Deus, e não esse Papai Noel nem os shoppings".

Ela, que mora no bairro de Sobradinho, em Feira de Santana (109 km da capital), se revelou "apaixonada pelo Natal" e disse que a família é católica praticante. "Antes de montar o presépio em casa, eu organizo, há muitos anos, a montagem na igreja São Francisco de Assis, no bairro Gabriela", contou.

Inovação

O marido de Eleonora, o professor aposentado Jota Sobrinho, disse que este ano eles inovaram, ao montar o presépio na varanda da casa, possibilitando que as pessoas que passam pela rua também possam apreciar.

"Tem famílias que trazem as crianças para ver. Outros passam por acaso e param para admirar", afirmou Sobrinho, acrescentando que em 2015 "nossa lapinha tem cerca de quatro metros de comprimento, com dois cenários distintos, representando os reis magos em dois momentos diferentes".

Para ele, a tradição não pode sucumbir, porque ajuda a evangelizar as crianças. "Quando eu era menino, minha mãe montava e no dia 6 de janeiro, depois de guardar as peças, se fazia a 'queima da lapinha', que era um momento aguardado por nós com expectativa. Significava o fim das festas de Natal", recordou.

É este legado que o casal diz querer deixar para as futuras gerações.

