Presença de Dilma não altera rotina em São Tomé de Paripe

A presidente Dilma Rousseff desembarcou, no sábado, 3, em Salvador e seguiu novamente para a Base Naval de Aratu. A área de propriedade da Marinha foi escolhida por Dilma para descanso em quase todos os feriados durante seu primeiro mandato como presidente do Brasil.

Não fosse a distância da praia de São Tomé de Paripe, vizinha à base, provavelmente a presidente não conseguiria o tão almejado descanso. Alheios à presença dela, moradores e visitantes afirmam que a rotina continua igual à de todos os dias ensolarados: areia lotada de banhistas e música no último volume.

A baiana de acarajé Araci Santos, 53, contou que sequer lembrava que a presidente estaria hospedada no local nos próximos dias. "Ela já veio tantas vezes que até perdi as contas. Como ela nunca aparece para ver os 'pobres', também não vou perder meu tempo tentando enxergá-la daqui", brincou.

Ao contrário de Araci, o comerciante Jailton Santana, 43, admitiu que, no Natal, quando Dilma esteve hospedada na base, ele levou um binóculo para tentar vê-la da passarela do Terminal Marítimo de São Tomé de Paripe.

"A gente sempre vê a presidente pela televisão, de roupa social, toda arrumada, chique. Fiquei curioso para ver se ela usa biquíni, como toda mulher normal, mas não consegui nada. Só vi uma foto no jornal mesmo", contou.

A expectativa é que Dilma retorne à capital federal no meio desta semana. Até lá, Jailton espera que a presença dela, mesmo separada do público pelos muros e pelo mar, atraia outros curiosos. "Seria ótimo se as pessoas viessem tentar vê-la também, assim a gente lucraria mais", disse.

Para a diarista Tatiana Rodrigues, 28, morar no mesmo bairro onde a presidente vem passar as férias é motivo de orgulho. "Conto para todo mundo que moro próximo à praia de Dilma. Assim como nós, ela deve achar esse lugar lindo. É bom quando alguém de fora, ainda mais uma autoridade, valoriza a nossa terra", afirmou.

O motorista Walter Silva, 39, acredita que, neste segundo mandato, Dilma retornará mais vezes a Salvador, como forma de agradecer pelo resultado obtido no estado nas eleições de outubro passado.

Na Bahia, ela conquistou 70% dos votos válidos: "É uma maneira de demonstrar carinho pelos baianos e agradecer pelo apoio. A Bahia ajudou no resultado das eleições".

adblock ativo