Presas são transferidas após tumulto em presídio em Conquista

Um grupo de presas foi transferido do Presídio Advogado Nilton Gonçalves, na cidade de Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia, após um princípio de tumulto na unidade. De acordo com o Blog do Anderson, a situação começou por volta das 18h30 desta quarta, 9, quando algumas internas começaram a bater nas grades fazendo reivindicações.

Elas queriam controlar a movimentação das celas, além de pedir TVs, ventiladores, celeridade nos processos e direito a permanecer no pátio das 8h às 17h. O diretor da unidade, Alexsandro Silva, teria tentando negociar com as detentas, mas elas continuaram protestando e iniciaram um tumulto no presídio.

Agentes penitenciários e policiais militares fizeram uma operação de revista no local e o diretor decidiu transferir algumas presas para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista. O número exato de internas transferidas não foi informado. A situação foi controlada após a ação.

