Presas fazem rebelião na cadeia de Arataca

Três detentas custodiadas na cadeia pública do município de Arataca (a 505 km de Salvador, ao sul do Estado) fizeram uma rebelião no início da manhã de domingo, 10.

Segundo informações da PM, a manifestação aconteceu após uma tentativa de fuga, quando as mulheres já estavam na garagem da delegacia e foram surpreendias pelos militares, na noite de sábado, 9.

Marta Miranda Silva, 27 anos, acusada de latrocínio; Juliete Reis Sousa, 22 anos, acusada de Invasão de domicílio e roubo; e Daniela Santos Silveira, 32 anos, acusada de participação no tráfico de drogas; atearam fogo em seus pertences, em alimentos e materiais das celas, sob a alegação que sofriam maus tratos na unidade prisional.

Durante a negociação as presas exigiram que fossem submetidas à assistência médica e a efetuar um telefonema para seus familiares. Uma enfermeira do município compareceu a delegacia para dar assistência às detentas e houve a deliberação das ligações telefônicas exigidas.

As presas, depois de serem contidas pelos militares foram transferidas para o Conjunto Penal de Itabuna, já que a cela ficou destruída.

