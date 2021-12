Presa suspeita de sequestrar funcionária de empresa e assaltar lava jato em Ilhéus

Uma mulher identificada como Larissa Dandy Santos Ribeiro, 21 anos, foi presa na terça-feira, 19, suspeita de assaltar um lava jato e roubar dois carros, além de sequestrar, há um mês, uma funcionária de uma empresa de transportes. A prisão aconteceu no município de Ilhéus (distante 460 km de Salvador).

De acordo com informações do blog Pimenta, a suspeita teria agredido as vítimas durante o assalto, além de, segundo a Polícia Civil, ter se vestido de policial militar para cometer assalto a uma empresa de transportes e sequestrar um casal, em Itabuna.

Larissa foi detida, juntamente com uma mulher e dois homens. Ela foi encaminhada para o Complexo Policial de Itabuna e está à disposição da Justiça.

