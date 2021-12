Presa quadrilha de roubo e receptação que agia na BR-101

Uma operação conjunta desarticulou uma quadrilha de roubo de cargas e receptação de mercadorias que atuava na BR-101 entre os municípios de Rio Real (Bahia) e Umbaúba (Sergipe) na segunda-feira, 21. A polícia cumpriu 15 mandados, sendo sete de prisão e oito de busca e apreensão, resultando na prisão de nove pessoas, algumas delas em flagrante.

Segundo o delegado, a quadrilha já tinha um padrão organizado de agir. Os assaltantes capturavam o motorista e, com uso de armas, conduzia-o, assim como o caminhão e a mercadoria, até o cativeiro, onde outros veículos recebiam a carga para entregar a comerciantes ligados ao esquema.

Com sede em Rio Real, a quadrilha tinha ramificações pelos municípios de Esplanada, Jandaíra, Itapicuru e Olindina, na Bahia, além de Cristinápolis e Umbaúba, em Sergipe. Nas investigações constavam ainda sete estabelecimentos comerciais suspeitos, fiscalizados pela Sefaz.

Suspeitos

O principal alvo, Roberivaldo Pereira de Oliveira, líder do grupo, foi preso junto com Jeferson Dias dos Santos, o 'Itabaiana', Leudilino Júnior Torres Melles, o 'Júnior', Ivanilton Pereira Oliveira, o 'Cuia', Daniel Pereira da Silva, Adriano Aires Mendonça, o 'Curador', Jerônimo da Silva dos Santos e Theago Soares Lima, estes dois últimos em flagrante e com diversas passagens por roubo de cargas.

Todos foram autuados por roubo qualificado, receptação dolosa e formação de quadrilha armada. Eles estão custodiados da DT/Rio Real.

A operação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Alagoinhas), e Secretaria da Fazenda (Sefaz); com participação de delegados e investigadores das DTs de Rio Real, Itapicuru, Alagoinhas, Catu, Olindina, Entre Rios, e Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Alagoinhas).

