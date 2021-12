Presa dupla por aplicar golpes em aposentados no interior da Bahia

Renê Soares Santos da Silva e Jamile Santos Marques foram presos nesta segunda-feira, 26, no município de Barra do Choça, a 524 km de Salvador, sob suspeita de realizar golpes com nomes de aposentados.

De acordo com a Polícia Civil, a dupla atraia os idosos para o comércio Casa do Aposentado, administrado por eles, para pedir empréstimos, porém, as vítimas nunca receberiam.

Situado no centro de Barra do Choça, o local também servia como escritório de advocacia, onde Renê se passava por advogado, mas sem possuir registro da Ordem dos Advogados da Bahia (OAB).

adblock ativo