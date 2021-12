Prêmio Servidor Cidadão abre inscrições nesta segunda

Servidores públicos estaduais que desenvolveram ações ou projetos de caráter voluntário já podem se inscrever para concorrer aos prêmios do Servidor Cidadão. As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira, 9, e vão até o dia 19 de julho.

O certame vai distribuir R$ 42 mil em prêmios, contemplando os que ficaram do 1º ao 10º lugar. A premiação é destinada a servidores públicos estaduais que desenvolvam ações ou projetos visando à melhoria da qualidade de vida e da prestação de serviços para a população baiana.

Vencedores serão conhecidos durante o Dia Você Servidor, que celebra o Dia do Servidor Público, no dia 25 de outubro. Para concorrer, basta se inscrever através do Portal do Servidor

