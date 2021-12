Prêmio de exibição audiovisual da Funceb tem inscrições abertas até 20 de outubro

As inscrições - online e gratuitas - para o Prêmio de Exibição Audiovisual podem ser realizadas até 20 de outubro, no site da Secretaria de Cultura do Estado (SecultBA). O prêmio, que integra o Programa Aldir Blanc Bahia, vai contemplar 60 obras audiovisuais de curta, longa metragem e obras seriadas de produção independente, na categoria ficção, documental e animação, oriundas dos diversos territórios de identidade do estado da Bahia. Serão destinados recursos de R$1 milhão oriundos da Lei Aldir Blanc direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.

O intuito da premiação é exibir as obras audiovisuais selecionadas, durante os dois anos, na TVE (TV Educativa da Bahia), em horários estabelecidos pela emissora, e no Circuito Luiz Orlando de Exibição Audiovisual administrado pela Diretoria de Audiovisual da Funceb, a Dimas.

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) garantirá uma cota de 50% sobre o valor total dos prêmios para proponentes autodeclarados negros. Para além da aplicação da cota racial regulamentada, haverá pontuação adicional para o proponente que se auto declarar mulher, transgênero e travesti ou residir no interior do estado.

Programa Aldir Blanc Bahia

O programa foi criado para ações emergenciais de apoio ao setor cultural. As ações são a transferência da renda emergencial para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, e a realização de chamadas públicas e concessão de prêmios.

