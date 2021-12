Prêmio da Lotomania sai para apostador de Barreiras

O último sorteio da Lotomania de 2014 premiou uma aposta feita na cidade de Barreiras (a 858 quilômetros da capital baiana), no oeste baiano, que acertou os 20 números da faixa principal e deve levar um prêmio de R$ 1.167.358,63.

Apesar das especulações em torno do prêmio, não foi divulgado em qual casa lotérica o jogo foi feito nem o(s) nome(s) do(s) sortudo(s). O sorteio do concurso 1517 foi realizado na cidade de Posse (GO), no caminhão da sorte da Caixa Econômica Federal (CEF).

Os números sorteados foram: 2, 5, 8, 9, 10, 12, 28, 34, 43, 46, 47, 51, 54, 63, 67, 76, 80, 85, 89 e 99. Nove apostas acertaram 19 números e recebem um prêmio de R$ 24.394,17.

Próximo concurso

Com estimativa de R$ 400 mil em prêmios, o próximo concurso acontece no sábado, 3. Os valores devem ser retirados na CEF, no prazo de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os prêmios são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

