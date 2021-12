Prefeituras têm até dia 6 para pleitear apoio para São João

As prefeituras da Bahia que ainda têm o interesse de contar com o apoio do Governo do Estado para os festejos juninos que acontecem até o dia 1º de julho, têm até a segunda-feira, 6, para se inscreverem na Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa).

A Bahiatursa recebe a documentação necessária em sua sede, que fica no Palácio Rio Branco, na Praça Thomé de Souza (entrada pela Rua Chile), e vai funcionar neste sábado, 4, e domingo, 5, das 9 às 17 horas, e na segunda das 8 às 18 horas.

Existem cinco categorias com valores que variam de R$ 100 mil (A) a R$ 20 mil (E) para dar suporte às festas de Santo Antônio, São João e São Pedro.

De acordo com Diogo Medrado, superintendente da Bahiatursa, prefeitos pediram mais tempo. "Recebemos pedidos de alguns prefeitos e resolvemos prorrogar o prazo para que mais municípios se inscrevam e assim possamos ter um número maior de contemplados".

Entre os critérios de avaliação estão número de pessoas do evento, tradição junina do local, fluxo turístico e dimensão do evento. "É uma festa que se faz presente em praticamente todos os municípios baianos. O nosso interesse é fomentar e promover isso", disse Medrado

