Prefeituras querem demitir médicos para contratar pela União

As prefeituras de 11 cidades do interior da Bahia, Amazonas, Ceará e Pernambuco pretendem demitir médicos já contratados para obter profissionais do programa Mais Médicos, do governo federal, reduzindo assim os custos para a administração municipal. De acordo com reportagem do Jornal Folha de S. Paulo, esta é a intenção dos governos municipais de Jeremoaba, Nova Soure, Santa Bárbara e Sapeaçu, todos no interior baiano.

O objetivo é economizar, já que a bolsa de R$ 10 mil dos contratados será de responsabilidade da União. Atualmente, o governo federal repassa cerca de R$ 10 mil por equipe no programa Saúde da Família. Salários e encargos são custeados pelas prefeituras.

Essa decisão de demitir os profissionais já contratados contradiz com a principal bandeira do programa federal, que é reduzir a carência de médicos na periferia e interior do Brasil. O plano causou polêmica na classe médica, mas o governo federal argumenta que a intenção é atender áreas onde os médicos brasileiros não se interessam em trabalhar.

adblock ativo