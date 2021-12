Prefeituras-bairro recebem donativos para vítimas de rompimento de barragem

As dez unidades das prefeituras-bairro de Salvador irão receber donativos para ajudar moradores das cidades de Pedro Alexandre e Coronel João Sá a partir desta quinta-feira, 18. O rompimento da Barragem do Quati deixou quase 2 mil pessoas desalojadas.

Água potável, alimentos não-perecíveis, materiais de higiene pessoal, roupas conservadas e produtos de limpeza são algumas das principais necessidades da população.

Os donativos serão recebidos das 8 às 17h, durantes os dias da semana, nas unidades das prefeituras-bairro Centro/Brotas, Subúrbio/Ilhas, Cajazeiras, Itapuã, Cidade Baixa, Barra/Pituba, Cabula/Tancredo Neves, Pau da Lima, São Caetano/Liberdade e Valéria.

Além disso, o prefeito ACM Neto já havia colocado a Defesa Civil de Salvador (Codesal) à disposição dos municípios atingidos.

Rompimento

A Barragem do Quati se rompeu na manhã da última quinta, 11, no município de Pedro Alexandre, localizado a 448 km de Salvador. A causa do problema, segundo a Defesa Civil do Estado, foi o galgamento de uma barragem menor, acima da barragem atingida, que acabou se rompendo.

A água, que se misturou com a lama da chuva e atingiu o município de Coronel João Sá (a 33 km de Pedro Alexandre) por volta das 15h30.

A BR-235, estrada que fica próxima da barragem, também foi atingida pela lama, deixando as vias intransitáveis e dificultando o acesso das equipes de assistência ao local.

