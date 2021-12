Prefeitura vai divulgar laudo sobre aquecimento de piso em Feira de Santana

A prefeitura de Feira de Santana deve explicar, em breve, a origem do aquecimento que atinge o piso de uma casa no bairro Queimadinha. A informação foi publicada nesta terça-feira, 22, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Semmam), que deve divulgar um laudo sobre o assunto em 15 dias. O fato está sendo analisado por uma empresa contratada pela gestão municipal.

Os técnicos da Semmam acompanham o caso há duas semanas. De forma preliminar, o chefe do Departamento de Educação Ambiental, João Dias, relacionou o problema à construção do da residência em uma Área de Proteção Ambiental (APA). “No local, existia a Lagoa do Prato Raso, que foi aterrada pelas ocupações irregulares”, afirma.

Dias também ressaltou que, há alguns anos, situações semelhantes foram constatadas nos bairros Serraria Brasil e Santa Mônica II, quando um imóvel cedeu e o outro foi invadido por baratas e ratos.

Outros imóveis também correm o risco de ceder, no município, dentre eles estão construções em área de lagoa nos bairros Rocinha, Santo Antônio dos Prazeres, Conceição, e na Queimadinha.

