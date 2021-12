Prefeitura, Setps e rodoviários se reúnem para evitar greve

Sob ameaça de greve por tempo indeterminado nos próximos dias, diretores do Sindicato dos Rodoviários se reúnem na tarde desta segunda-feira, 21, com representes da prefeitura e do Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador (Setps) para negociação. A reunião acontece às 15h, na sede do governo municipal, no Centro da cidade.

"Estamos aguardando até o final da reunião para uma decisão. Estamos abertos a negociação", disse o presidente dos rodoviários, Hélio Ferreira, acrescentando que o edital que confirma a paralisação pode ser publicado ainda nesta segunda.

Na última quarta, 16, os trabalhadores começaram a rodar a partir das 8 horas, após uma paralisação de 4h. O sindicato cobra a Participação nos Lucros e Rendimentos (PLR). O Setps havia informado que o pagamento só poderia ser feito após fechamento do balanço de 2015.

O presidente dos rodoviários disse que "o sindicato não precisa aceitar o resultado do balanço, já que ele pode ter resultado negativo, sendo que os empresários tiveram o ano todo para fazer o balanço".

O diretor do Setps, Jorge Castro, respondeu a Hélio dizendo que a categoria foge da real discussão sobre PLR. "É óbvio que se balanço do ano for negativo, não teremos condições em distribuir nenhum lucro. A própria Receita Federal irá nos acusar por fraude de pagamento, caso isso aconteça", informou.

