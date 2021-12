Prefeitura proíbe entrada de veículos em Praia do Forte

No período de 31 de dezembro a 3 janeiro e em todos os finais de semana do próximo mês, a Prefeitura de Mata de São João, na região metropolitana de Salvador, restringirá o acesso de veículos particulares à Vila da Praia do Forte . Terão acesso apenas veículos de moradores, de serviço e visitantes com reserva de hospedagem.

De acordo com administração municipal, a distribuição de adesivos para os moradores foi iniciada nesta segunda-feira, 29. A prefeitura ressalta que quem não tiver acesso, deve utilizar o estacionamento que fica em frente à barreira de fiscalização, a cerca de 800 metros da Vila. Todos os anos o estacionamento disponibiliza vans para usuários.

"Além de ordenar o tráfego na Vila da Praia do Forte, que é bastante intenso nessa época do ano, a medida visa frear a propagação do coronavírus no local", explica o prefeito Marcelo Oliveira. "Portanto essa operação também tem o propósito de diminuir a circulação de pessoas e os riscos", destaca.

O Município já restringiu, até 31 de dezembro, a entrada de ônibus, vans e micro-ônibus de turismo, não só em Praia do Forte, mas em Imbassaí e em todos os outros destinos locais. De acordo com a gestão municioal, neste caso, os visitantes terão que apresentar liberação da Agerba, reserva em meios de hospedagens ou em equipamentos de visitação turística, guia de turismo e pagamento de taxa municipal.

Shows e festas proibidos

No dia 18 de dezembro, o prefeito Marcelo Oliveira publicou um decreto que proíbe a realização de shows, festas e afins, em espaços públicas ou privadas, até o dia 31 de dezembro.

Os eventos e as atividades com público superior a 200 pessoas também continuam proibidos em todo o município, mesmo que previamente autorizados. Enquadram-se nessas regras os eventos desportivos, religiosos, cerimônias de casamento, feiras, circos, eventos científicos, solenidades de formatura, passeatas e afins, bem como aulas em academias de dança e de ginástica.

