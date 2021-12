Prefeitura investiga origem de mais de 8 toneladas de resíduo despejado em Feira de Santana

Aproximadamente oito toneladas de resíduo com forte odor foi despejado nas regiões de Lagoa Grande, Lagoa das Pedras e Estrada de Carro Quebrado, estradas localizadas no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana (distante 116 km de Salvador).

De acordo com o Acorda Cidade, a Prefeitura Municipal de Feira de Santana está investigando a origem do material, que começou a ser removido no sábado, 16.

Ainda segundo o site, moradores suspeitam que o material seja o óleo que está sendo retirado das praias, ou betume utilizado na pavimentação de ruas, entretanto, técnicos descartaram as duas hipóteses.

A Prefeitura alerta aos moradores que evitem contato com o resíduo.

