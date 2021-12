Prefeitura investiga 60 servidores por fraude com vale-transporte

Cerca de 60 servidores públicos municipais de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, são investigados pela prefeitura da cidade. Eles são suspeitos de terem vendido de forma irregular os cartões de vale-transporte que foram fornecidos pela gestão pública.

A denúncia foi feita pela Associação das Empresas do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Vitória da Conquista (ATUV), que é responsável pela administração do sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo urbano da cidade. O fato foi revelado depois que os cartões foram apreendidos sendo comercializados por terceiros no terminal de ônibus de Conquista.

De acordo com a prefeitura, a denúncia envolve servidores efetivos e contratados temporariamente. Oito foram suspensos por 90 dias por conta da ação. A punição cabe, inclusive, demissão dos funcionários.

