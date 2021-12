Prefeitura faz mutirão para retirada de documentos em Feira

Mais de 2 mil pessoas lotaram a Praça João Barbosa de Carvalho, mais conhecida como Praça do Fórum na manhã deste sábado, 4, para participar do mutirão para emissão de certidão de nascimento e documentação básica realizado pela prefeitura de Feira de Santana através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes) em parceria com a Secretaria Estadual da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. A iniciativa faz parte da campanha "Direito que dá direitos" do Governo Federal.

"Nosso foco principal é a emissão de registro de nascimento já que um levantamento feito pelo IBGE aponta que cerca de 1.500 pessoas entre crianças e adultos na cidade, não possuem a certidão, que é um documento fundamental para a retirada de outros e até conseguir serviços essenciais como matrícula em escolas e cursos e benefícios sociais", disse o secretário da Sedes Ildes Ferreira.

Para conseguir ser atendido teve gente que chegou logo cedo ao local. Como a dona de casa Marilene Felix de Castro que chegou às 5 da manhã para garantir um lugar na fila e conseguir fazer o registro dos dois filhos com idades de 11 anos e 1 ano e 7 meses. "Mas a chuva atrapalhou tudo, nem sei mais qual é o meu lugar na fila. A moça pediu que eu aguardasse para ela me dar prioridade. Não adiantou eu vir cedo demais", disse.

Outra que estava na fila foi Ana Lúcia Nascimento de Jesus que foi retirar a segunda via do registro dela e de dois netos, já que o documento foi perdido após um assalto. "Vou tentar fazer o documento, pois este ano foi dificil matricular eles na escola e não tenho condições de pagar todos os documentos", contou.

Além do registro de nascimento, o mutirão ofereceu também serviços de emissão da segunda via de carteira de trabalho, confecção de primeira e segunda vias de carteira de identidade, orientações jurídicas, demandas de consumo do Procon-BA, mini-cursos com temáticas juninas, cortes de cabelo, tarifas sociais da Embasa e Coelba, orientações para programa Bolsa Família orientações sobre direitos sociais (Sedeso) e serviços de saúde, com vacinação, exame de glicemia, distribuição de preservativos, orientações DST/HIV/Aids) e confecção de cartão do SUS.

adblock ativo