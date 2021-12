Prefeitura desiste de pôr em votação se Prainha é APA

Até a segunda-feira, 16, a prefeitura de Candeias pretendia colocar em votação nesta quarta, 18, na Câmara de Vereadores do município, um projeto que altera o Plano Diretor de Desenvolvimento no trecho que torna a Prainha área de proteção ambiental.

Na prática, a localidade da Baía de Todos-os-Santos ficaria livre para a instalação do novo terminal industrial projetado pela empresa petroquímica Braskem.

Nesta terça, 17, no entanto, o prefeito da cidade, Sargento Francisco (PMDB), desistiu de colocar a pauta em votação, enviando à Casa Legislativa um pedido de retirada do assunto da ordem do dia. De acordo com a assessoria da prefeitura de Candeias, a atitude foi tomada "por prudência" da administração municipal.

"Diante da discussão sobre o tema amplamente divulgado pela imprensa", a prefeitura, ainda segundo sua assessoria, "buscará orientações jurídicas e técnicas junto à Procuradoria do Município e aos órgãos e instituições competentes".

Questionamentos

A posição do Executivo municipal nesse caso chegou a ser alvo da titular da 5ª Promotoria de Justiça de Candeias, Cecília Carvalho Marins Dourado, que enviou um ofício ao prefeito Sargento Francisco pedindo informações sobre um incentivo fiscal concedido à Braskem para a instalação do projeto de terminal industrial na Prainha.

O ofício, enviado no dia 2 de maio, até esta terça não havia sido respondido pela prefeitura de Candeias.

Procurado por meio de sua assessoria de imprensa para dar entrevista sobre o caso, o prefeito Sargento Francisco respondeu com o posicionamento já reproduzido pela equipe de A TARDE nesta reportagem.

A TARDE também procurou a promotora Cecília Marins Dourado para comentar o assunto, mas ela não pôde dar entrevista, porque, de acordo com a assessoria do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), não estava disponível, por motivos pessoais.

