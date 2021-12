Prefeitura demite cinco dos sete médicos do Samu de Lauro

A Prefeitura de Lauro de Freitas demitiu cinco dos sete médicos que atendiam na Unidade de Saúde Avançada (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da cidade. Com isso, a equipe está desfalcada nesta sexta, 14, contando apenas com enfermeiros, técnicos de enfermagem e motoristas.

Isso porque o s dois profissionais que não foram desligados vão trabalhar apenas nos finais de semana. "Os dois médicos vão trabalhar no fim de semana na regulação, recebendo informações das ocorrências e também no atendimento", explicou. Portanto, durante o atendimento, não terá profissional na regulação, conforme o presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindmed), Francisco Magalhães.

A Secretaria Municipal de Saúde de Lauro de Freitas informou, por meio de nota, que a situação deve ser regularizada a partir de segunda-feira, 17. A prefeitura conta com um efetivo de mais de 200 médicos, que atendem em outras unidades, e devem suprir a demanda do Samu. Contudo, o perfil desses profissionais ainda está sendo analisado para definir a readequação.

Prestação de serviço

Magalhães disse que os profissionais demitidos não eram concursados, mas tinham contrato de prestação de serviço com vigência até 31 de dezembro. "(A prefeitura) alegou contenção de despesa, mas como pode interromper um serviço desse. O Samu é conveniado com o Ministério da Saúde e essa verba (do governo federal) vai continuar caindo, mesmo sem a prestação de serviço", contestou Magalhães.

A Secretaria Municipal de Saúde de Lauro de Freitas confirma o desligamento dos profissionais para "adequação orçamentária determinada pela Lei de Responsabilidade Fiscal". De acordo com o órgão, a medida não afetará a prestação de serviços ou atendimento à população.

