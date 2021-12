Prefeitura decreta ponto facultativo no dia 20

A Prefeitura de Salvador publicou no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 13, o Decreto nº 23.465, que estabelece ponto facultativo no próximo dia 20 de novembro. Fica suspenso o expediente nos órgãos e entidades da administração municipal. A segunda-feira, 19, segundo o decreto, terá expediente normal. Mas, como já há feriadão à vista a partir de amanhã, devido à comemoração da Proclamação da República os dias de folga podem se estender.

O decreto tem como base a Lei Federal nº 12.519 que cria o Dia Nacional da Consciência Negra. "Foi a alternativa dada pela Procuradoria do Município, pois não podemos ter novos feriados", justificou o secretário municipal da reparação Ailton Ferreira. Em Salvador, a cota para a criação oficial de feriados municipais já está expirada. Por isso, a Lavagem do Bonfim e a Festa de Iemanjá acontecem em dias úteis.

Polêmica - O feriado no Dia Nacional da Consciência Negra, que já acontece em outros estados brasileiros, como São Paulo e Rio de Janeiro, divide opiniões na Bahia. Para lideranças dos movimentos negros organizados, o feriado pode esvaziar ações como as marchas que acontecem em comemoração à data.

Tradicionalmente, na capital baiana, o dia 20 é celebrado com manifestações como a marcha realizada por representações dos movimentos sociais que sai do Campo Grande. Já os blocos afros e entidades culturais realizam uma outra caminhada que sai da Liberdade.

Membro da Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen), Gilberto Leal ressalta que a intenção do movimento negro é ter um dia de atividade cívica. "Questionamos muito a instituição de pontos facultativos ou feriados". Leal aponta a necessidade das secretarias da Educação municipal e estadual trabalharem com a importância desta data.

"Poderiam substituir as aulas do dia 20 não por folga, mas por atividades que lembrem a importância desta luta heróica, a fim de que se torne uma referência para a juventude", apontou.

Visibilidade - Membro da Associação Religiosa de Cooperação entre Terreiros (Ardecente), Jacilene Nascimento tem entendimento similar ao do membro da Conen. "É importante tornar visível esta data no espaço da escola, para que o dia 20 não passe invisível para os alunos", avalia Jacilene.

Mas ela considera que há um ganho com o estabelecimento do ponto facultativo. "Pode representar um ganho histórico a partir do momento que represente um dia para fazer a memória de Zumbi dos Palmares".

Segundo o secretário municipal da reparação Ailton Ferreira, a proposta de transformar o 20 de novembro em feriado na capital baiana é uma intenção da administração municipal há dois anos.

"Esperávamos que em 2010 o presidente Lula estabelecesse um feriado nacional. Mas não aconteceu. Em 2011, a data caiu em um domingo, logo não seria necessário estabelecer um decreto como este. Já este ano, enxergamos a necessidade de se estabelecer o ponto facultativo".

Aílton Ferreira ressaltou ainda que esta é uma forma de a prefeitura reconhecer a importância do Dia da Consciência Negra. "Se já houvesse uma data assim, não seria necessária a publicação do decreto", explicou.

adblock ativo